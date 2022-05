Reino Unido vai taxar lucro de empresas de petróleo e gás para aliviar custo de vida

O governo britânico aplicará um imposto temporário de 25% sobre lucros de empresas de petróleo e gás, como parte de um pacote econômico para abrandar a pressão do custo de vida, anunciou o ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, nesta quinta-feira, 26.

Os recursos ajudarão a financiar as medidas de alívio voltadas para as pessoas mais afetadas pela inflação. Cerca de oito milhões de famílias vulneráveis receberão apoio de pelo menos 1,2 mil libras este ano, incluindo um pagamento de 650 libras

Segundo Sunak, o setor foi escolhido por ter se beneficiado da recente escalada dos preços de energia, em meio à guerra na Ucrânia. "É certo que as empresas que obtêm lucros extraordinários com base nos preços mundiais recordes do petróleo e do gás contribuam para isso", disse.