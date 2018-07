Reino Unido lastreia títulos do Northern Rock como auxílio A Grã-Bretanha estabeleceu um período limite de duas semanas para um auxílio do setor privado ao Northern Rock nesta segunda-feira, e confirmou planos de converter seus bilhões de libras em empréstimos para o combalido banco em títulos numa oferta para amortecer o acordo. O pacote financeiro irá atrelar o governo ao Northern Rock, o banco mais atingido na Grã-Bretanha pela crise de crédito. Mas o fato também aumenta a perspectiva de uma aquisição por parte do setor privado, o que evitaria danos políticos por nacionalização do banco ao primeiro ministro Gordon Brown, que viu sua popularidade cair nas pesquisas mais recentes. O pacote financeiro atuará em três frente do setor privado: o Virgin Group, um consórcio rival encabeçado pela Olivant e a solução em curso na nova administração do banco. O ministro das finanças afirmou em comunicado que os interessados no processo devem mostrar suas propostas detalhadas até 4 de fevereiro. O banco poderá ser temporariamente nacionalizado se nenhuma das ofertas for aceita, afirmou, mas avisou aos acionistas que eles receberão pouco ou nada em tal medida.