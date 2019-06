Comissão suspende sessão sobre crédito extra; líder do governo e relator vão ao Planalto

BRASÍLIA - A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), e o relator do projeto que autoriza crédito suplementar à União na Comissão Mista de Orçamento (CMO), Hildo Rocha (MDB-MA), foram ao Palácio do Planalto para tentar chancelar um acordo com o governo em torno do crédito extra, que está para ser votado nesta terça-feira, 11, no colegiado. Enquanto os parlamentares conversam com representantes do governo, a reunião da CMO está suspensa esperando uma resposta.

Para votar o projeto, a oposição está pedindo recursos para o Minha Casa Minha Casa, descontingenciamento dos recursos para educação e dinheiro para o programa Farmácia Popular. "Vamos votar, estamos só esperando que a líder do governo junto com o relator negociem no Planalto essa solicitação da oposição, que insiste no descontingenciamento da educação. Isso não demora, vamos retomar (a sessão) já, já", disse o presidente do CMO, Marcelo Castro (MDB-PI).

Os recursos demandados pela oposição viriam através de outro projeto ou remanejamento de outras áreas. Se houver acordo, o crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões poderá ser aprovado na íntegra, conforme o projeto do governo. O Planalto depende da autorização do Congresso para não descumprir a chamada regra de ouro e garantir o pagamento de benefícios assistenciais e subsídios.

O governo precisa de maioria simples dos votos na comissão, ou seja, mais da metade dos parlamentares presentes na reunião. A CMO é formada por 31 deputados e 11 senadores.

O líder da minoria no Congresso, Carlos Zarattini (PT-SP), afirmou que a oposição concorda em votar o crédito desde que o governo se comprometa com investimentos de R$ 10 bilhões para o Minha Casa, Minha Vida, universidades e outras áreas.

Nesta segunda-feira, 10, Hildo Rocha havia anunciado um acordo para votar o crédito com a posterior liberação de R$ 2,8 bilhões adicionais para o Minha Casa Minha Vida, para a conclusão de obras no São Francisco e para a Defesa Civil, ações com as quais os parlamentares podem "faturar" politicamente.

A oposição concordaria com a sinalização. "Não somos assim tão radicais. Apresentamos um pleito, vamos negociar em cima desse pleito", disse Zarattini.

Se passar pela CMO, o texto poderá ser votado ainda nesta terça no plenário do Congresso, onde são necessários votos favoráveis da maioria absoluta nas duas Casas: 257 deputados e 41 senadores. A sessão conjunta de deputados e senadores, que tem vetos presidenciais trancando a pauta, está marcada para as 14 horas.

Falta de articulação

Os impasses em torno da votação se dão por causa da dificuldade de articulação política do governo e do questionamento de parlamentares sobre o valor a ser autorizado, além da repercussão a supostas mensagens trocadas entre o ministro da Justiça, Sergio Moro, e procuradores da Lava Jato durante a operação.

"Essa questão (as mensagens) é grave, mas não podemos fazer com que o pobrezinho do interior pague com isso", disse Hildo Rocha.

O pedido de crédito extra tem como objetivo evitar o descumprimento da chamada regra de ouro - mecanismo previsto na Constituição que impede ao governo contratar dívidas para pagar despesas correntes, como salários e benefícios sociais.

De acordo com o governo, sem a aprovação do projeto, os pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) param neste mês e do Bolsa Família, em setembro. A aprovação de um crédito suplementar é a única exceção para que dinheiro de empréstimos seja usado para bancar esses gastos sem que o presidente cometa crime de responsabilidade, passível de impeachment.

Nesta segunda, líderes da oposição na Câmara anunciaram que barrariam o andamento de qualquer proposta do governo em reação ao episódio envolvendo Sergio Moro. "Acho que isso dá discurso para a oposição e fica mais difícil fazer acordo com eles, mas não acredito que seja empecilho. Na CMO está mais fácil. No Congresso, temos que concluir hoje ou no máximo amanhã", afirmou o relator.

A oposição ainda não tem um posicionamento fechado em relação a obstruir essa votação. A tentativa surtiria mais efeito na sessão conjunta do Congresso, e não no colegiado, de acordo com parlamentares. "Não tem animação para jogar (deixar de votar) esse tema. Acho que não tem como fugir muito disso aí, agora, deveríamos brigar até onde fosse possível para que uma parte significativa dos recursos fossem para outras atividades como saúde e educação", comentou o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE).

"Sou líder da oposição, mas acho que não tem como negar isso ao governo. O governo está pedindo um pouco demais, mas não tem como negar", afirmou o líder da minoria no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), para quem a oposição não pode "misturar" o caso Moro com o crédito extra. "Temos que separar. Não conceder esse crédito para o governo já seria um ato de pouca responsabilidade."

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) anunciou que apresentará um voto em separado na CMO para alterar a fonte dos recursos indicada no projeto do governo. Ele quer que, do valor total, R$ 147 bilhões venham de operações de crédito e R$ 102 bilhões de fontes financeiras. No texto do governo, todo o valor viria da emissão de títulos do Tesouro Nacional.

Bancada ruralista monta força-tarefa

Integrantes da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) estão fazendo uma força-tarefa pela aprovação do crédito extra - se o projeto não for aprovado o lançamento do Plano Safra 2019/20, previsto para quarta-feira, pode ficar inviabilizado.

Os deputados da bancada se reuniram nesta terça com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para discutir o tema e devem se reunir com Joice Hasselmann. Paralelamente, membros da FPA também foram buscar a equipe econômica do governo, no Ministério da Economia. / Colaborou Camila Turtelli