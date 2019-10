Relator de novo marco do saneamento coloca em parecer fim dos contratos sem licitação

BRASÍLIA - O relator da proposta do novo marco do saneamento, deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), afirmou ao Estadão/Broadcast que seu relatório não vai prever a possibilidade de prorrogação dos chamados contratos de programa. Os contratos de programa, fechados com os titulares dos serviços (usualmente municípios) sem concorrência, são muito utilizados na prestação de serviços pelas companhias estaduais de saneamento.

A não prorrogação é uma das mudanças em relação ao texto que veio do Senado. Lá, os senadores aprovaram a possibilidade de prorrogação desses contratos por uma única vez. Segundo Geninho, que irá ler nesta quarta-feira, 9, seu relatório na Comissão Especial do novo marco, os contratos vigentes poderão ser cumpridos, desde que cumpram algumas regras de universalização. As partes terão prazo de um ano para fazer os reajustes requeridos, para então validá-los nas agências reguladoras.

Nos casos de venda de controle acionário da companhia estatal de saneamento, os contratos serão mantidos e convertidos em contratos de concessão, disse o relator. Na terça-feira, 8, a secretária Especial do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), Martha Seillier, fez um apelo para eles fossem mantidos, com o fim de não comprometer o valor dessas empresas.

São serviços de saneamento: abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e redução e reciclagem do lixo.

O texto determina a abertura de licitação, com a participação de empresas públicas e privadas, e acaba com o direito de preferência das companhias estaduais. O formato do contrato poderá ser, por exemplo, a Parceria Público-Privada (PPP), firmada entre empresa privada e o governo federal, estadual ou municipal.

Regulação

Geninho também disse a reportagem que seu relatório irá prever que todos os municípios sejam vinculados a uma agência reguladora. A medida é considerada importante para melhorar o quadro de transparência e regras da definição tarifária. O deputado também irá colocar a Agência Nacional de Águas (ANA), como agência que irá ditar diretrizes e metodologias para o setor, como proposto pelo governo federal.

O que o parecer quer permitir