Relator de reforma tributária diz que retirada de urgência dá mais tempo para proposta ampla

BRASÍLIA - A retirada da urgência do projeto de reforma tributária do governo alimentou a percepção de que ela poderá ficar em segundo plano depois do envio da reforma administrativa. Mas, para o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a retirada da urgência vai reforçar a tramitação de uma proposta ampla, que inclua também a fusão dos tributos estaduais e municipais.

Ao Estadão, Aguinaldo disse que a votação da urgência do projeto do ministro da Economia, Paulo Guedes, que propõe um novo tributo no lugar do PIS/Cofins “não tinha nem sido acertada”. “Estamos discutindo todos os projetos. Foi esse o combinado. O governo está reforçando a posição da comissão mista de discutir a três propostas juntas”, disse o relator.

O projeto da reforma tributária entregue por Guedes é a primeira etapa das mudanças a serem indicadas pelo governo para o sistema tributário brasileiro, considerado complexo demais por investidores internacionais. Nessa etapa, a intenção é unificar os dois tributos federais sobre o consumo, PIS e Cofins, criando um Imposto de Valor Agregado (IVA) federal.

Temas mais complexos, como mudanças no Imposto de Renda e redução dos encargos que as empresas pagam sobre os salários dos funcionários devem ficar para outras fases, ainda sem data para ser enviada ao Congresso.

Mudanças nas regras tributárias já são tema de propostas em análise no Senado e na Câmara, em textos assinados por parlamentares. Deputados e senadores cobram maior participação do Executivo na discussão do assunto.

Para Ribeiro, não tem como a proposta administrativa passar na frente da tributária, que está com tramitação mais avançada e terminando a fase de audiências públicas. A apresentação do relatório está mantida para setembro, informou o relator. Ele lembrou que a prioridade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), repassada em live e encontros essa semana no Nordeste, é com a votação da reforma tributária.

“As duas (tributária e administrativa) não concorrem. A reforma tributária está bem mais avançada já vencemos várias etapas”, afirmou. “O presidente foi claro quando diz que estamos avançados. Não teve reversão de prioridade”, ressaltou. Desde o ano passado, o Congresso discute duas propostas de reforma tributária. Já o governo enviou a sua proposta há um mês e com alcance limitado, sem abarcar os tributos dos Estados e municípios.

O Palácio do Planalto decidiu pelo cancelamento do pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei que unifica o PIS/Cofins com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) para não travar a pauta de votação. Se o pedido de urgência do não fosse apreciado até o dia 6, a pauta ficaria trancada. Ou seja, os deputados não poderiam mais votar outros projetos de lei até que essa parte da reforma tributária fosse deliberada.

O projeto de lei com essa primeira etapa da reforma tributária foi enviado ao Congresso no dia 21 de julho. No mesmo dia, o governo solicitou que fosse atribuído ao projeto o regime de urgência.

Segundo apurou o Estadão, a retirada da urgência afasta, na prática, a desconfiança de que o governo trabalharia para pressionar o Congresso a aprovar a proposta apenas do CBS. O debate em torno de pontos polêmicos da reforma administrativa ganha mais tempo. Nas últimas semanas, representantes do setor produtivo, porém, manifestaram preferência pela votação primeiro da reforma administrativa com temor de aumento da carga tributária.

A discussão das outras fases da reforma, como as mudanças no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e no Imposto de Renda, foram postergadas. O governo tem dúvidas se esse é o momento certo para trazer a tributação da renda, diante do avanço da discussão da reforma administrativa.

“A conclusão é que o governo federal não tem realmente interesse em fazer uma reforma tributária efetiva. Isso se confirma pela exótica ideia de apresentação do PL da CBS (a nova contribuição que vai unir PIS/Cofins), que nada mais é do que um aumento de tributo, ao invés de se procurar contribuir com as PECs já em discussão no Congresso desde o começo do ano passado”, criticou o tributarista Luiz Bichara, da Bichara Advogados.