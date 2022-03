Relator inclui isenção de PIS e Cofins para diesel e gás de cozinha em projeto no Senado

BRASÍLIA - O relator do projeto que altera a cobrança do ICMS sobre os combustíveis no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), incorporou na proposta a isenção de PIS e Cofins sobre o diesel e o gás de cozinha até o fim do ano.

O custo estimado é de aproximadamente R$ 18 bilhões para os cofres da União. A proposta dispensa a necessidade de compensar a perda de arrecadação com a redução dos impostos federais, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Leia Também Governo aposta em corte de imposto e reajuste escalonado da Petrobras para conter pressão nos preços

Anteriormente, o relator havia recusado a inclusão dessa proposta no parecer para forçar o governo a defender a medida em plenário, por meio da aprovação de um destaque. O projeto é defendido pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, mas enfrenta uma artilharia de governadores.