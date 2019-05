Relator mantém expectativa de R$ 1 tri de economia com a Previdência

O relator da reforma da Previdência, o deputado federal Samuel Moreira (PSDB-SP) afirmou que vai trabalhar para manter a meta de R$ 1 trilhão de economia estipulado pela equipe do Ministério da Economia.

Moreira recebe nesta terça-feira, 21, centrais sindicais e se reúne com coordenadores de partidos na comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição. "Queremos manter a estimativa de R$ 1 trilhão", disse o relator na Câmara dos Deputados.

Mais uma vez, Moreira minimizou as possíveis alterações no texto da reforma. "É natural que (alterações) sejam feitas. É papel exclusivo do parlamento melhorar os projetos que vem do Executivo e essas alterações remetem a uma técnica legislativa normal que é um substitutivo. Só existe esse projeto e eu não tenho outro projeto para analisar".

Nesta segunda-feira, 20, Moreira descartou a apresentação de projeto alternativo, como sugerido pelo presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos (PR-AM). Admitiu, porém, que os parlamentares seguem determinados a alterar pontos do texto remetido pela equipe econômica.

À Coluna do Estadão, o deputado admitiu que a regra de transição, um dos pilares da reforma do governo, vai sofrer alterações no Legislativo - praticamente metade da PEC da reforma trata desse tema.