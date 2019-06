Relatório da reforma da Previdência propõe aumentar imposto de bancos

BRASÍLIA - Para compensar parte da perda de economia com a retirada de pontos da proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo, o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) prevê a retomada da cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos pelas alíquotas vigentes até dezembro do ano passado. No fim de 2018, a cobrança das instituições financeiras caiu de 20% para 15%.

De acordo com o relatório, a recomposição das alíquotas da CSLL para os bancos significa um reforço fiscal de R$ 50 bilhões em dez anos.

A medida sozinha não é suficiente para recompor a economia esperada originalmente pelo governo com a reforma. Enquanto a proposta original do governo previa um impulso fiscal de R$ 1,2 trilhão em dez anos, o parecer de Moreira garante um impacto de R$ 913,4 bilhões no período.