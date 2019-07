Remessa de lucros e dividendos é de US$ 2,929 bilhões em junho

BRASÍLIA - A remessa de lucros e dividendos de companhias instaladas no Brasil para suas matrizes foi de US$ 2,929 bilhões em junho, informou nesta quinta-feira, 25, o Banco Central. A saída líquida representa um volume superior aos US$ 1,348 bilhão que foram enviados em igual mês do ano passado, já descontados os ingressos.

No acumulado do primeiro semestre, a saída líquida de recursos via remessa de lucros e dividendos alcançou US$ 11,401 bilhões. A expectativa do BC é de que a remessa de lucros e dividendos de 2019 some US$ 17,5 bilhões.

O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 1,205 bilhão em junho, ante US$ 1,212 bilhão em igual mês do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, essas despesas alcançaram US$ 9,634 bilhões. Para este ano, o BC projeta pagamento de juros no valor de US$ 19,4 bilhões.