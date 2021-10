Renault ajuda a promover o sucesso do empreendedor

No atual momento de instabilidade econômica ocasionado pela pandemia de covid-19, a Renault tem reforçado a parceria com os clientes, se colocando ao lado dos empreendedores e trabalhadores autônomos. Os modelos utilitários da Linha Master são quatro: chassi, furgão, vitré e minibus, e vêm contribuindo para o desenvolvimento de variados tipos de negócios.

Seja para coleta e distribuição de carga, para um serviço específico que exija alguma adaptação ou mesmo no transporte de passageiros, a gama atende de maneira integral. São veículos desenvolvidos e produzidos para a realidade brasileira, com os quais o cliente pode contar com robustez e menores custos operacionais.

Não bastasse o produto, a Renault garante o apoio com uma rede de venda e pós-venda dedicada ao cliente profissional. As concessionárias Renault Pro+ se diferenciam com equipe especializada e serviços com agendamento para garantir a maior disponibilidade do veículo.

“Como líder, há sete anos consecutivos, o Master se posiciona como o melhor parceiro para o negócio, uma referência no mercado”, diz Vitor Bastouly, gerente de Marketing de Utilitários da Renault do Brasil. “Por ter preço e custos de manutenção competitivos, excelente valor residual e condições comerciais exclusivas, o cliente se beneficia com um baixo custo total de propriedade”, acrescenta Bastouly.

Baseada no conceito de parceria e colocando o cliente como prioridade, a Renault também criou uma oportunidade inédita para impulsionar as atividades do empreendedor com a campanha Seu Negócio Nosso Negócio. A fabricante elaborou site exclusivo (https://www.renault.com. br/seu-negocio-nosso-negocio) para que os proprietários de Master possam cadastrar seus veículos e empresa. Com as informações aprovadas, o negócio do cliente passa a ser divulgado por meio de anúncios no portal e canais digitais da marca. “Desenvolvemos a campanha porque acreditamos que precisamos estar ao lado do empreendedor que sempre acreditou no nosso produto. É uma forma de retribuir o valor que o mercado nos dá”, resume Bastouly.

Ao final da ação, os clientes participarão de palestra sobre como promover os negócios e aumentar a visibilidade nas ferramentas de buscas com especialistas do Google e Facebook.

A Linha Master, que se destaca no mercado pela robustez, versatilidade, produção nacional e também pela vantagem da pronta entrega, pode ser conhecida com mais detalhes em no site da Renault.