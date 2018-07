Renault argentina produzirá modelo exclusivo de carro A unidade argentina da montadora Renault produzirá, até o final deste ano, um novo modelo exclusivo, cujo design foi definido como "um ponto intermediário" entre o Clio e o Mégane. O investimento da companhia, de US$ 100 milhões, será realizado nas instalações que a empresa possui no distrito de Santa Isabel, na cidade de Córdoba, capital da província homônima. O governador de Córdoba, Juan Schiaretti afirmou que Córdoba será o único lugar de produção do novo modelo, a ser exportado para o resto da América Latina. O anúncio da montadora foi realizado pelo presidente da Renault, Dominique Maciet, após uma reunião com o governador de Córdoba, Juan Schiaretti. O governador sustentou que o investimento da empresa francesa implicará na criação de 1.200 novos postos de trabalho em Córdoba (400 postos dentro da própria fábrica, e outros 800 nas fábricas de autopeças da região). A Renault argentina também fabricará uma nova fase do veículo Kangoo. Segundo as informações, a produção do Clio, realizada atualmente no Brasil, deve ser transferida para Córdoba.