Renault Master amplia o conceito de veículo como ferramenta de trabalho

A linha de utilitários Renault Master abriga um extenso leque de soluções capaz de atender da maneira mais adequada as necessidades das atividades sobre rodas. No transporte de carga e de passageiros ou nas mais variadas ofertas de serviços, a gama entrega um veículo resistente, versátil e com os menores custos operacionais.

“O Renault Master garante robustez necessária para o dia a dia, versatilidade que faz o veículo se adaptar a qualquer negócio, e eficiência que só o produto nacional tem para oferecer em competitividade nos custos de manutenção e revisão”, observa Vitor Bastouly, gerente de Marketing de Utilitários da Renault do Brasil. “Por isso entendemos que o conjunto de atributos faz do Master o melhor parceiro para os negócios.”

No portfólio do Master, o empreendedor encontra quatro variações do veículo. O Furgão, destinado para coleta e distribuição de mercadorias, oferece compartimentos com 8 m³, 10 m³ ou 12 m³ e capacidades que variam de 1.433 a 1.593 kg de carga útil. O Cabine-Chassi é indicado para receber baús ou caçambas. O Vitré é uma variante envidraçada indicada para transformações de acordo com o perfil do negócio – ambulâncias, por exemplo. E o Minibus Executive é um modelo para o transporte de passageiros configurado com 16 lugares.

O produto é importante, no entanto, representa apenas uma parte na parceria. A Renault oferece uma rede de atendimento de venda e pós-venda dedicada ao cliente profissional. São mais de 50 pontos com equipe que fala a mesma língua do empreendedor na oferta de condições exclusivas, serviços programados para manter o veículo ao máximo no trabalho e assessoria em eventuais transformações junto a empresas homologadas.

Como produto nacional, produzido no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), a Renault garante ao cliente do Master preços competitivos, disponibilidade de peças e, especialmente neste momento marcado por falta de veículos no mercado, pronta-entrega.

“Há também uma ampla oferta de condições para caber dentro do orçamento das empresas, como a possibilidade de diluir o valor das revisões nas parcelas do financiamento. Com isso, o cliente consegue congelar o preço da manutenção programada, facilitando a gestão dos custos”, resume Bastouly.

O Renault Master entrega ainda um argumento imbatível ao profissional que tem o negócio na ponta do lápis. O modelo coleciona prêmios de maior valor de revenda, o que promove o menor custo total de propriedade ao fim do ciclo de uso do utilitário. Não é por acaso que o veículo é líder do segmento há sete anos consecutivos.

Para conhecer mais os atributos e diferenciais do Master, vale uma visita no www.renault.com.br.