Renda fixa é porto seguro pelos próximos anos

As aplicações em renda fixa, devido ao cenário político e econômico atual no Brasil e no mundo, se consolidam como um porto seguro, avaliam especialistas do setor financeiro. O que não significa que não existam nuances que precisem ser consideradas no momento de aplicar nesse tipo de produto. Entender os diferentes tipos de renda fixa e ter uma noção de quando a maré macroeconômica tende a mudar é fundamental para o investidor dormir com maior tranquilidade.

As incertezas mundo afora são gigantescas. Por aqui, o baixo crescimento da economia brasileira e as turbulências provocadas pelas eleições se somam a problemas globais, como a invasão duradoura da Rússia na Ucrânia e o risco de recessão em vários países do mundo. Diante de tantos desafios, ativos de risco como as ações costumam ter maior volatilidade.

Este ano, o Ibovespa – principal índice de ações da B3, a Bolsa de Valores brasileira – enfrentou altos e baixos e assustou muitos investidores, principalmente aqueles de primeira viagem que estavam pouco acostumados com o sobe e desce do mercado de renda variável. Além disso, os juros estão altos, na casa de 13,75% ao ano.

Dentro do universo da renda fixa, existem dois grupos principais de investimentos. Os títulos prefixados e os indexados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por exemplo, têm maior volatilidade e o investidor pode até perder dinheiro se resgatar em um momento inadequado. Enquanto os pós-fixados são atrelados à Selic ou ao Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) e praticamente não têm oscilação de preços. “Esses papéis oferecem uma proteção contra a volatilidade. Com eles, o investidor fica praticamente imune ao cenário de turbulência que devemos ter pela frente”, afirma Ian Cao, sócio e gestor da Gama Investimentos.

Marilia Fontes, sócia-fundadora da Nord Research, concorda que os pós-fixados trazem mais segurança e estabilidade para a carteira do cliente. “Nós temos eleições no Brasil e os Estados Unidos estão passando por um ciclo de aumento de juros. Além disso, ainda há uma inflação global persistente. A renda fixa vai continuar sendo um porto seguro, principalmente a pós-fixada, que não sofre marcação a mercado”, afirma.

O termo “marcação a mercado” é utilizado para designar a precificação dos títulos de renda fixa. Tanto nos prefixados quanto naqueles que são indexados à inflação, existe uma oscilação diária dos preços, dependendo de como estão as estimativas do mercado para as taxas de juros futuros. Quanto mais longo for o prazo do título, maior a sua volatilidade.

Quando o investidor opta pela venda antecipada do título, ele está sujeito ao seu preço de mercado. O rendimento definido no momento da compra apenas estará garantido se o comprador do papel ficar com ele até o vencimento.

Títulos de inflação e prefixados

Uma parte dos especialistas ainda defende que o momento continua bom para investir em títulos prefixados e atrelados à inflação. O head de Research da Guide Investimentos, Fernando Siqueira, é um deles. “O agravamento da guerra na Ucrânia poderia gerar mais inflação devido ao aumento no preço do petróleo e dos grãos. Por isso, os papéis indexados ao IPCA ainda são uma boa opção para se proteger no momento atual”, diz.

Na última leitura do IPCA, referente ao mês de julho, houve deflação de 0,68%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, o indicador segue acima de dois dígitos no acumulado de 12 meses, com alta de 10,07%.

Siqueira também afirma que os ruídos com as eleições podem gerar depreciação cambial e consequentemente uma maior pressão inflacionária no Brasil. “Neste caso, os [rendimentos dos] títulos atrelados ao IPCA também seriam relativamente menos impactados”, afirma.

Além disso, o executivo avalia que os papéis prefixados também podem valer a pena para o investidor “travar” o retorno em um patamar elevado. “Na nossa visão, as taxas estão altas e não devem ficar nesses níveis por muito tempo. Por isso, vale a pena aproveitar a oportunidade e investir em títulos prefixados com prazos maiores, acima de 3 anos”, aponta o head de Research da Guide.