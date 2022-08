Renda fixa por quanto tempo?

Em agosto de 2020, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu a Selic (taxa básica de juros da economia) para 2% ao ano, seu menor patamar da história. Com a renda fixa pagando muito pouco, os investidores ficaram mais propensos a mudar de planos e se arriscar no mercado de renda variável em busca de maior rendimento.

Mas a situação não durou muito tempo. Em março de 2021, pressionado pelo aumento da inflação, o Banco Central (BC) decidiu iniciar o ciclo de aperto monetário [alta de juros] para tentar conter o avanço generalizado dos preços no País. Um ano e meio depois, a Selic já subiu 11,75 pontos porcentuais, para os atuais 13,75% ao ano, e voltou a atrair o investidor brasileiro para os ativos de renda fixa.

De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), os fundos de renda fixa tiveram captação líquida (diferença entre depósitos e retiradas) de R$ 215 bilhões ao longo de 2021. Em 2022, a captação acumulada dessa classe de fundos até julho atingiu R$ 83,5 bilhões. Como base de comparação, em 2020, quando a Selic chegou a 2% ao ano, a diferença entre aplicações e saques ficou negativa em R$ 38 bilhões.

É natural que o poupador se sinta atraído pelo aumento dos juros e resolva mudar o rumo das suas aplicações financeiras. Mas também é importante tentar entender os movimentos da economia e traçar planos de forma antecipada para o seu dinheiro, fazendo uma alocação baseada nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo.

Isso vale principalmente para os títulos prefixados e aqueles que são indexados à inflação. Afinal de contas, esses papéis são impactados pelas oscilações das taxas de juros e seu preço pode ter uma variação considerável. O investidor que decidiu comprar prefixados mais longos em 2020 e no início de 2021, por exemplo, se viu em uma situação complicada após a mudança de cenário: com o ciclo de aperto monetário, a curva de juros mudou e os títulos que pagavam uma taxa mais baixa perderam valor de mercado no último ano.

“É preciso investir pensando em que prazo os recursos devem estar disponíveis. Não adianta imaginar uma situação em que papéis com prazos mais longos ou mais curtos aparentemente são melhores sem que isso esteja alinhado com a necessidade de utilização do dinheiro”, afirma Mauro Morelli, estrategista da Davos Investimentos.

Ele também aconselha que seja feita uma avaliação da situação atual do País. “Você deve se perguntar como pode evoluir a economia brasileira. Depois de fazer essa análise, é hora de definir se faz sentido escolher investimentos de prazo mais curto ou se é melhor optar pelos vencimentos mais longos”, afirma o estrategista.

Marilia Fontes, sócia-fundadora da Nord Research, concorda que para lucrar mais na renda fixa é importante que o investidor tenha uma noção do ambiente macroeconômico e tente antecipar possíveis mudanças de cenário. “Se você chegar à conclusão de que as taxas devem aumentar nos próximos meses, então deve preferir os investimentos pós-fixados em detrimento dos prefixados ou dos que pagam IPCA+”, afirma.

Para Arthur Melo, sócio da Vita Investimentos, existem duas maneiras de melhorar o rendimento das aplicações de renda fixa. A primeira delas é diversificando a carteira entre os três indexadores diferentes – pós, prefixado e indexado à inflação. A segunda é nunca entrar ou sair de um ativo de maneira abrupta. “É impossível acertar o momento correto. Nem o investidor profissional acredita nisso. Então a melhor forma de aproveitar as oportunidades é sempre fazer investimentos de forma gradual. Assim você evita surpresas e não fica preso com uma rentabilidade bem aquém do que o mercado está pagando naquele momento”, aconselha.