Renda fixa volta a ganhar destaque entre investidores

O aumento da inflação levou o Banco Central a elevar a taxa básica de juros, a Selic, na tentativa de conter a alta nos preços. A alta da inflação não é uma característica exclusiva do Brasil. Os indicadores nos Estados Unidos e na Europa também estão em patamar elevado, o que aumenta a pressão para a alta dos juros. Por aqui, a inflação começa a dar sinais de desaceleração, mas ainda se mantém em nível elevado. O reflexo é que os investimentos em renda fixa voltaram a ganhar destaque entre os brasileiros, exatamente por conta do aumento dos juros ‒ e esse cenário deve se manter também no ano que vem. Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) mostram que a classe de renda fixa apresentou R$ 88,8 bilhões em captação líquida de janeiro a junho de 2022. Com um cenário de aversão a risco e juros elevados, os fundos de renda fixa voltaram a ficar atrativos. Entretanto, há também uma migração de pessoas físicas dos fundos para outros produtos de renda fixa, sobretudo para investimentos isentos de imposto de renda (IR), conforme destacou a associação.

Marcio Kimura, superintendente da Itaú Corretora, destaca que há uma gama ampla de produtos para o cliente escolher, levando em consideração risco e retorno, por exemplo. “Dentro da renda fixa, o investidor pode ter uma seleção de produtos que faça sentido para o seu momento de vida”, comenta o executivo. Investimentos em renda fixa podem ter seu rendimento atrelado a uma taxa de juros, a um índice (IPCA ou CDI, por exemplo), ou ainda uma mistura entre essas duas modalidades. O importante é que, quando algum desses índices sobe, os retornos contratados até o vencimento desses investimentos também aumentam, beneficiando o investidor que opte por estas alocações.

Para proteger seu patrimônio da inflação, os títulos de renda fixa atrelados ao IPCA podem ser uma boa alternativa. Os mais comuns são as NTN-Bs (ou Tesouro IPCA), as debêntures em IPCA (incentivadas ou tradicionais), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) ou do Agronegócio (CRA) e produtos de emissão bancária como as Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA). É importante destacar que no caso do Tesouro IPCA e das debêntures tradicionais a tributação segue a tabela regressiva do IR. Já as debêntures incentivadas, CRIs e CRAs, LCIs, LCAs e LIGs têm um atrativo a mais: são isentos de IR.

Kimura explica que os instrumentos isentos oferecem uma rentabilidade líquida mais alta por conta do benefício fiscal e uma proteção ainda mais eficaz contra a inflação, já que “travam” a taxa de juros real (juros descontados da inflação) contratada no momento da compra do título. Já no caso dos instrumentos tributados, a taxa real contratada no momento do investimento pode variar dependendo da trajetória da inflação ao longo do período de investimento.

Assessoria especializada ajuda a escolher o melhor produto

Diante do atual cenário e das opções disponíveis de investimento em renda fixa, ter o suporte de um especialista é essencial nesse momento de tomada de decisão. “Ter uma pessoa auxiliando o investidor a entender o seu perfil é fundamental. Uma boa assessoria de investimentos é um dos caminhos mais eficientes e seguros para adequar objetivo, perfil, apetite de risco, conjuntura econômica às novas oportunidades de produtos de investimento”, ensina Fabio Horta, diretor de Distribuição e Assessoria de Investimentos do Itaú.

Ele conta que para cada perfil a equipe de especialistas apresenta uma seleção de produtos recomendados. O banco parte de um pacote com mais de 1.500 opções de investimento, daí a importância de ter um atendimento personalizado para ajudar os clientes a investirem melhor. Horta explica que o time de recomendação de investimentos do banco olha todo o pacote e seleciona com base no cenário projetando para a frente e sugere produtos para cada um dos perfis dos clientes.

“O trabalho da equipe de especialistas é feito em conjunto com os gerentes de relacionamento, que conhecem em profundidade o histórico e as necessidades dos clientes”, afirma.