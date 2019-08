Renda fixa x renda variável: qual a diferença e como escolher entre os investimentos

A renda variável vem ganhando destaque nos últimos meses após as sucessivas reduções na taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Como os investimentos em renda fixa são atrelados a índices como o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), IPCA e Selic ou têm a rentabilidade indiretamente afetada por eles, a renda variável surge como uma opção para quem quer ganhar mais dinheiro.

“Sempre foi recomendado ter alguma coisa em Bolsa, mas aquele investidor mais conservador não tinha nada porque ganhava um retorno bom com renda fixa”, explica Michael Viriato, professor do Insper e membro do Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros.

É preciso, porém, conhecer como as duas modalidades funcionam e quais são os riscos envolvidos em ambas. Saiba mais sobre renda fixa e renda variável.

O que é renda fixa

No investimento em renda fixa, no momento de compra do título, o prazo e o indexador de rentabilidade já ficam pré-acordados entre o cliente e a instituição emissora.

De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o Brasil tem hoje mais de R$ 3 trilhões investidos. Grande parte do montante é composto pela renda fixa, que hoje representa 75% do total de investimentos.

A rentabilidade dessa modalidade pode ser pré ou pós-fixada. Entenda a diferença entre ambas:

Prefixada Na renda prefixada, a rentabilidade é uma porcentagem estimada de acordo com o mercado futuro de DI, ou seja, a taxa estimada para depósitos interbancários na data de vencimento do título. “O índice estima uma taxa prefixada para o prazo do título. Os bancos buscam isso no mercado futuro de DI e conferem o vencimento para a mesma época em que você vai fazer seu pré-fixado”, explica a professora dos MBAs da Fundação Getulio Vargas Myrian Lund . "Você tem uma projeção. Não sabe qual é a taxa, pode subir ou cair", afirma o planejador financeiro da Mirae Asset Pedro Galdi.

Pós-fixada Na renda pós-fixada, o investidor estabelece qual indexador vai determinar a rentabilidade dele, como o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), o IPCA ou a Taxa Selic. O rendimento em reais, portanto, só é conhecido ao final do prazo do título, já que contabiliza as variações do indexador durante a vigência.

Outra diferenciação possível na renda fixa é quem emite o título, ou seja, para quem o investidor empresta o dinheiro em troca de juros. Os títulos podem ser públicos (emitidos pelo governo) ou privados (emitidos por bancos, empresas ou cooperativas de crédito). Saiba mais sobre os principais produtos de cada modalidade:

Principal título público Tesouro Direto

Principais títulos privados emitidos por bancos Certificado de Depósito Bancário (CDB) Letra de Crédito Imobiliário (LCI) Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)

Principais títulos privados emitidos por empresas Certificado de Recebíveis Imobiliário (CRI) Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) Debêntures

O que é renda variável

Ao contrário da renda fixa, nos investimentos em renda variável não há período mínimo de permanência com o título e não é possível prever quanto o investimento deve render. “Todo mundo acha que ações são de altíssimo risco, mas na verdade elas têm alta volatilidade. Você não vai perder todo o seu dinheiro, só se a empresa falir”, defende Myrian Lund.

Para isso, de acordo com a especialista, é preciso ficar atento às notícias do mercado, focando especialmente nas previsões para as empresas e nem tanto na lucratividade atual. Lund afirma que, muitas vezes, o investidor leigo não se atenta às expectativas do mercado para a ação que ele possui e se recusa a vender um ativo que está em tendência de queda. "Nenhuma empresa vai falir da noite pro dia, mas o investidor geralmente é emocional e fica apegado ao título, passou a ser o filhinho dele", afirma.

Para quem quer mais risco, portanto, a melhor opção seria contratar fundos de renda variável. “Um gestor de fundos é um profissional que vai acompanhar o mercado e vender ou comprar suas ações, racionalmente. A pessoa física, para operar no mercado, não pode se deixar levar pela emoção”, explica a professora.

Essa também é a visão de Michael Viriato. Além do preparo profissional exigido dos gestores, Viriato ressalta que o risco de investir em um fundo é menor do que comprar ação de uma empresa em específico. “Quando você investe em um fundo diversificado, nunca vai perder todo o dinheiro. Ali vão ter empresas que eventualmente vão se sair muito mal, outras muito bem, e elas se compensam. Se o rendimento geral for menor do que do índice da Bolsa, o gestor já troca as empresas da carteira”, explica.

Além disso, Viriato chama atenção para o chamado efeito retrovisor: muitas vezes, quando as ações de uma empresa se tornam conhecidas, elas já sofreram uma alta nos preços. “O que todo mundo quer é comprar uma ação, esquecer e acordar anos depois milionário. Lógico que uma pessoa ou outra pode ter tido a sorte de acontecer isso, mas é sorte. As pessoa estão comprando ações já caras, entrando no final da festa. É quase certo que vão perder dinheiro. Elas querem fazer tudo, se automedicar”, afirma.

Principais produtos em renda variável Ações de empresas Fundos de ações Fundos imobiliários

Tanto para a renda fixa quanto para a renda variável, há três tipos de riscos possíveis que devem ser observados por quem quer investir: o risco de mercado; o risco de crédito e o risco de liquidez. Entenda o que são os componentes para escolher um investimento: