Renner avalia oferta de até R$ 4,5 bilhões, de olho em aquisições na área de varejo

A Lojas Renner informou nesta sexta-feira, 16, que avalia a possibilidade de realizar uma oferta de ações primária que, segundo fontes de mercado, pode atingir até R$ 4,5 bilhões. A Renner afirma, no entanto, que ainda não há definição final quanto à realização da oferta, volume de recursos envolvidos ou destinação do dinheiro a ser arrecadado. Com a notícia, inicialmente divulgada pelo Brazil Journal, as ações da Renner registram forte alta, de cerca de 8%, no pregão da B3, a Bolsa paulista.

No mercado, a notícia movimentou os papéis de outras varejistas de moda, em especial a C&A, que sobe acima de 10%. Isso porque, os investidores veem a possibilidade de que a Renner esteja se capitalizando para a compra da concorrente, que está querendo sair do Brasil. A Lojas Marisa, no entanto, também sobe acima dos 10% no embalo.

Sobre a expectativa de uma possível oferta de compra por parte da Renner, a C&A diz em nota que “a companhia segue intensamente focada no desenvolvimento dos seus planos de negócio e, como política, não comenta rumores ou especulações de mercado”.

Semana agitada

Essa semana está sendo agitada para o varejo de moda. Para André Pimentel, sócio da Performa Partners, o setor vive um momento delicado. Há poucas empresas capitalizadas e que tiveram gestão bem sucedida durante a crise. Dentre elas, podem ser citadas a Arezzo e a Soma (dona de Animale e Farm). A primeira negocia a compra da Hering e a segunda, a marca Shoulder.

A consolidação do segmento seria natural, já que as candidatas a serem compradas estão depreciadas. “No entanto, não há tantas empresas de vestuário em boas condições. O setor se enfraqueceu muito durante a crise”, considera Pimentel. Se por um lado o preço dessas empresas pode configurar uma espécie de liquidação, por outro o que está sendo vendido pode não ter tanta qualidade.