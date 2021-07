Renner enche o caixa e mira meios digitais

A varejista Renner colocou cerca de R$ 4 bilhões no caixa em uma recente oferta de ações e deixou claro aos investidores que o dinheiro captado está carimbado: será utilizado em aquisições. A leitura no mercado é que a empresa deve fazer um movimento em busca de reforçar sua vida digital, algo que se tornou fundamental ao varejo com a pandemia. A companhia teria colocado Dafiti na mesa, mas a roda de aposta no mercado inclui nomes como a Westwing, Track &Field ou ainda a Amaro.