Rentabilidade turbinada

Muitos investidores brasileiros deixaram apenas de ser curiosos com as criptomoedas e os fundos imobiliários e passaram a realmente aplicar os recursos nesses representantes do chamado grupo dos investimentos alternativos. Como em qualquer escolha feita dentro do mercado financeiro, esses investimentos estão sujeitos a tendências relativamente conhecidas de risco e retorno. Por apresentarem alta volatilidade e muitas vezes baixa liquidez, muitos estão ganhando retornos interessantes com as moedas virtuais, por exemplo, apesar do grande risco que elas carregam.

Como também é unanimidade entre os assessores financeiros de pessoas físicas, conhecer bem onde está sendo aplicado o dinheiro e praticar sempre a diversificação da carteira é um mantra que não pode ser esquecidos. E há aquele também de que o dinheiro da reserva de emergência, valor que cobre pelo menos seis meses das despesas mensais do investidor e de seus dependentes, não deve sair da renda fixa.

Os chamados investimentos alternativos, que devem continuar interessantes em um cenário macroeconômico no qual os juros não têm a possibilidade de voltar aos dois dígitos apesar das ações recentes do Banco Central para conter a inflação, não devem ocupar muito da carteira dos investidores, segundo os analistas. Mesmo assim, conhecer em detalhes essas opções pode ser um passo importante para fazer o dinheiro trabalhar, e muito, a seu favor.

