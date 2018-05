Reservas de combustível se esgotam em mais de dez aeroportos do País

BRASÍLIA - Abastecimento no aeroporto de Brasília entra em estado crítico. A Inframerica informou que as reservas de querosene se esgotaram na manhã desta sexta-feira, 25. "O Terminal brasiliense continua funcionando, porém só recebe aeronaves que tenham capacidade de decolar sem abastecer", esclarece a Inframerica no Twitter. Nos últimos dias, apenas dez caminhões chegaram ao aeroporto, todos sob escolta policial. Em média, o terminal recebe diariamente 20 caminhões para abastecimento.

Em razão do racionamento do querosene de aviação, foram canceladas partidas de um voo para Teresina (PI), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Campinas (SP) e Miami (EUA). Além disso, foram cancelados voos que pousariam em Brasília vindos de Miami (EUA), Guarulhos (SP), Congonhas (SP) e Confins (Belo Horizonte).

A American Airlines também cancelou de forma preventiva o voo que vinha de Miami e que pousaria no Aeroporto de Brasília às 7h35. Automaticamente o voo que partiria da capital às 21h55, fica também cancelado, informou a empresa

A Inframerica orienta aos passageiros que, antes de irem para o Aeroporto, busquem informações com a sua companhia aérea. As equipes de atendimento da concessionária foram reforçadas para atender aos usuários.

"Apesar do agravamento da situação, ainda não há previsão de regularização do estoque de combustível. A concessionária aguarda a liberação dos caminhões", diz a nota da Inframerica. A empresa afirma que é fundamental a liberação dos caminhões bloqueados no protesto para a regularização do atendimento e das operações.

Outros aeroportos têm problema de abastecimento

A Infraero informou que dez aeroportos também sofrem com a falta de combustível: Carajás (PA), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Palmas (TO), Goiânia (GO), Juazeiro do Norte (CE), Maceió (AL), Recife (PE) e Vitória (ES).

O Aeroporto Internacional de Salvador, que até então vinha servindo de ponto de abastecimento para aeronaves provenientes de outros estados, nesse período de desabastecimento de combustível, já informou que pode começar a cancelar voos por falta de condições de abastecimento. De acordo com a Vinci Airports, concessionária que administra o terminal aéreo, só há estoque de combustível até o próximo domingo, 27.

Em nota, a empresa informou que em razão do fechamento de outros aeroportos no Nordeste, e do aumento dos pedidos de abastecimento na capital baiana, mudou a expectativa de autonomia.

No Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, no Recife, entre a noite de ontem e a manhã de hoje, 18 voos foram cancelados por falta de combustível para o reabastecimento das aeronaves. Desse total, 12 voos da Azul Linhas Aéreas foram cancelados ontem e outros seis hoje.