Reservatórios das hidrelétricas atingem melhor nível de armazenagem desde 2012

RIO - O Brasil entrou no período seco, que vai de abril a outubro, com os reservatórios das hidrelétricas registrando o melhor nível desde 2012, informou o diretor geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Luiz Ciocchi. Diferentemente do ano passado, quando o País enfrentou a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, as chuvas foram intensas no último período úmido, que vai de novembro a março, e conseguiram elevar o nível de água dos reservatórios. Nesta segunda-feira, 11, o Sistema Interligado Nacional (SIN) registrava 71,7% de armazenagem.

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste, responsável por 70% da geração hidrelétrica do País, registrava há um ano 35% de armazenagem de água. Este ano, este sistema tem operado acima dos 60% há algumas semanas. Já o subsistema Sul, que há um ano registrava 60% de armazenagem, este ano gira em torno dos 50%, o que não chega a preocupar Ciocchi, já que em abril as chuvas aumentaram na região e as perspectivas são positivas.

Com mais água nos reservatórios, Ciocchi informou que as termelétricas serão menos acionadas este ano, preservando as que precisam ser utilizadas por contrato, e se outras voltarem ao sistema será pela ordem de mérito, ou seja, das mais baratas para as mais caras. No ano passado, todas as termelétricas tiveram que ser acionadas para garantir o abastecimento de energia elétrica no País. A solução encareceu a conta do consumidor, que este ano poderá ter um pouco de alívio nas tarifas de luz elétrica. O alívio só não será maior porque ainda terá o impacto do empréstimo concedido às distribuidoras pelo governo, por conta da queda de consumo causado pela pandemia do covid-19.

De acordo com Ciocchi, com a melhora das hidrelétricas, até o final do ano a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve trabalhar com a bandeira verde, a de menor valor, ao contrário do ano passado, que demandou, inclusive, a criação de uma nova bandeira, ainda mais cara que a vermelha, para subsidiar a crise hídrica, a bandeira da escassez hídrica.

"Estamos com reservatórios em boa condição e só vamos ter despachos térmicos na ordem de mérito, alguma coisa vamos precisar em setembro ou outubro, mas na ordem de mérito, a expectativa é passar todo esse ano com bandeira verde", disse Ciocchi.

Nem mesmo a guerra entre a Rússia e Ucrânia deve encarecer as contas de luz este ano, segundo Ciocchi. Ele explica que com o despacho menor de térmicas, o País dependerá menos da importação de Gás Natural Liquefeito (GNL) que algumas unidades utilizam do que no passado.

"Vamos ter despacho térmico bastante reduzido este ano e a sinalização dos agentes é de que não há preocupação com o abastecimento, podemos ficar tranquilos. Se esse conflito tivesse acontecido no ano passado, aí teríamos situação bastante complicada", afirmou Ciocchi.

Para 2023, o executivo observou que, apesar de não ter bola de cristal e o setor depender de chuvas, que não são previsíveis no longo prazo, a expectativa é de que seja um ano ainda melhor do que este do ponto de vista do abastecimento energético.

"Tem muita geração nova entrando, muita linha de transmissão entrando, então em 2023 estaremos melhor do que neste ano. Se mantido os reservatórios nesses níveis, teremos 2023 ainda melhor que este ano, mas sujeito a chuvas e trovoadas", brincou, sobre as incerteza das previsões meteorológicas.