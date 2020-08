Retomada econômica é tema de ciclo de debates do ‘Estadão’

A programação de lives do Estadão ganha reforço a partir de hoje com a estreia de um novo ciclo de debates dedicado a compreender os desafios e identificar as alternativas para o Brasil reaquecer a sua economia, após a passagem da pandemia do novo coronavírus.

Em uma parceria com a Tendências Consultoria Integrada, o primeiro convidado para essa nova série do Estadão Live Talks será o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Hoje, às 15 horas, ele participa de uma conversa ao vivo onde vai ser questionado sobre o balanço das medidas até aqui tomadas pelo BC para combater os efeitos econômicos da pandemia, seja no cenário de crédito a empresas e consumidores finais ou na calibragem da taxa de juros Selic – principal instrumento para equilibrar a oferta de bens e serviços em um cenário de forte queda de demanda.

Campos Neto responderá a perguntas da colunista do Estadão Eliane Cantanhêde e do presidente da Tendências Consultoria, Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central entre os anos de 1995 e 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

“O Banco Central ocupa hoje o centro das medidas de amortecimento de impacto da covid-19 e a gestão de Roberto Campos Neto é muito destacada. Ele vem fazendo um trabalho que considero irretocável, mas o desafio será ainda maior de agora em diante, quando se começa a discutir o processo de recuperação da economia”, afirma Loyola.

Além da pauta eminentemente econômica sob a tutela do Banco Central, também devem ser abordados no encontro de hoje a pressão de integrantes do próprio governo federal por novas despesas e o questionamento sobre a manutenção ou não do atual sistema de teto de gastos – mecanismo que limita as despesas do governo à variação da inflação.

“Esse é um tema que foge da alçada do BC, mas que interfere no trabalho do órgão”, afirma Loyola, que também quer saber sobre as especulações do nome do presidente do BC para comandar o Ministério da Economia, em uma eventual saída do ministro Paulo Guedes.

Agronegócios será tema do próximo debate

Na segunda-feira da semana que vem, dia 31, o ciclo de debates já tem confirmada a participação da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Ela vai falar sobre o papel do agronegócio na retomada da economia e os impactos de embates do governo com a China para o setor. A transmissão acontece nas redes sociais do Estadão: YouTube (TV Estadão), Facebook, LinkedIn, Twitter e também pelo Webinar. A cobertura completa estará no portal do Estadão (www.estadao.com.br).