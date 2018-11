Reunião do G20 começa em Buenos Aires sem Angela Merkel e cidade deserta

BUENOS AIRES - A reunião de líderes do G20 começou às 11h30 (de Brasília) de Brasília com a chegada dos chefes de Estado ao centro de convenções em Buenos Aires. Com forte esquema de segurança feito por 22 mil policiais, a cidade amanheceu a sexta-feira com ruas totalmente desertas, fechadas para pedestres e carros.

Os chefes de estado foram recebidos um a um pelo presidente da Argentina, Mauricio Macri. Quem ainda não chegou na cidade foi a chanceler alemã Angela Merkel, por conta de um problema de comunicação na aeronave que provocou o adiamento do voo ontem para a capital da Argentina.

Buenos Aires tem suas principais ruas fechadas, além de o metrô e trens não funcionar na principal parte da cidade. A Casa Rosada decretou feriado nesta sexta-feira por conta do G20. O caminho para o local onde ocorre a cúpula é feito apenas em ônibus oficiais. Pelo trajeto, havia tanques do Exército argentino, grades de proteção e várias viaturas policiais.