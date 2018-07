Revisão do PIB mostra contração maior no Japão A economia do Japão registrou contração mais intensa no terceiro trimestre do que o inicialmente estimado pelo governo do país, no mês passado, puxada pelo enfraquecimento maior que o esperado na atividade das empresas, na esteira de uma desaceleração nos investimentos de capital. Confirmando que a segunda maior economia do mundo entrou em recessão, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,5% no terceiro trimestre, ou 1,8%, em termos anualizados, segundo dados revisados pelo Escritório do Gabinete japonês. A queda marca o segundo trimestre consecutivo de contração econômica, confirmando que o Japão entrou em recessão. O resultado ficou abaixo da estimativa inicial feita há um mês de uma queda de 0,1% no terceiro trimestre, e foi pior que as previsões dos economistas, de um recuo de 0,2%. A contração destaca a extensão dos efeitos da crise financeira global sobre a economia do Japão durante os últimos meses. Se as empresas japonesas continuarem a reduzir investimentos e cortar a produção, o país pode mergulhar profundamente numa recessão. Isso pode levar o Banco do Japão (o banco central do país) a cortar a taxa básica de juros, atualmente em 0,3% ao ano, nos próximos meses, para evitar que a economia entre em queda livre. As informações são da Dow Jones.