Revista 'Investimentos' ganha prêmio Educação ao Investidor

Pelo segundo ano consecutivo, a revista Estadão Investimentos recebeu o Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor, pela matéria 'Abra o olho', da jornalista Ana Paula Ragazzi, publicada em agosto de 2007. Aos 32 anos, e há quatro anos na Agência Estado, Ana Paula acompanha o dia-a-dia do mercado de capitais. Na matéria vencedora, alertou o pequeno investidor para os riscos das Ofertas Públicas Iniciais (IPO, na sigla em inglês) que não são garantia de lucro. Em 'Abra o olho', Ana Paula ensina a avaliar o potencial de sucesso de um IPO. Organizado pelo Comitê Consultivo de Educação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o prêmio é dado por nove entidades do mercado financeiro (Abrasca, Anbid, Apimec, Andima, BM&F, Bovespa, CVM, Ibri e INI), a três categorias diferentes - jornais nacionais, jornais locais e revista. Os jornalistas Vicente Nunes (Correio Braziliense) e Oswaldo Scaliotti (O Povo, do Ceará) foram os vencedores nas categorias jornal nacional e jornal local. Os premiados receberão uma bolsa de estudos no MBA Derivativos e Informações Econômico-Financeiras", curso de pós-graduação lato sensu, ministrado pela FIA. Em 2007, quando da entrega do 1º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor, a Estadão Investimentos também foi a vencedora na categoria revistas. Com circulação bimestral, Estadão Investimentos é uma revista de finanças pessoais que trata de forma objetiva, mas descomplicada, de temas relacionados a dinheiro e investimentos. A Estadão Investimentos é uma publicação do Grupo Estado, produzida pela Agência Estado.