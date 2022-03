Rio de Janeiro lança aplicativo de delivery com menor custo aos restaurantes

Com os objetivos de baratear custos de restaurantes, proporcionar mais retorno a entregadores e preços mais baixos a clientes, a prefeitura do Rio de Janeiro lançou o aplicativo Valeu, de delivery de refeições.

A página oficial da iniciativa contextualiza que, por conta da pandemia do coronavírus, o setor de alimentação foi muito atingido. Além das facilidades para as pontas, de acordo com o Valeu, o município também será beneficiado, com “maior empregabilidade, oportunidade de manutenção dos estabelecimentos e estímulo à economia local.”

De acordo com o perfil oficial no Twitter da plataforma, o app já está disponível para dispositivos móveis android e iOS. Na página da prefeitura, na mesma rede social, há o aviso de que as taxas para restaurantes terão custo zero para pedidos até R$ 100.

Neste início, porém, apenas um projeto piloto será implementado, por dois meses. Restaurantes que fazem parte de polos gastronômicos que têm parceria com a prefeitura podem ser incluídos no momento. Para o restaurante interessado em entrar no circuito, é necessário entrar em contato com o polo que faz parte ou falar com o atendimento do serviço, por meio deste link. Durante este piloto, nenhuma taxa será cobrada de restaurantes.

Além disso, para entregadores, durante estes primeiros meses, apenas os que trabalham diretamente para os estabelecimentos poderão fazer parte, não haverá um serviço exclusivo da plataforma no momento. “Nosso serviço está em constante evolução e em breve teremos entregas por entregadores parceiros”, afirma a página do Valeu na internet.

Não existe restrição de cadastramento para clientes, mesmo na fase piloto.