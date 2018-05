Rio está voltando à normalidade, diz Pezão

RIO - As Forças Armadas, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar fizeram a escolta, na madrugada desta terça-feira, 29, de cerca de 300 caminhões transportando alimentos perecíveis da Região Serrana do Estado para a capital, desabastecida de legumes, verduras e frutas por causa da greve dos caminhoneiros.

A operação teve início por volta das 0h30 no Km 29 da RJ-130, e os destinos foram variados; entre eles, estava o centro de abastecimento CEASA-RJ. As informações são das Forças Armadas.

O governo do Estado acredita que o Rio já esteja retomando a normalidade. Foram escoltados cinco milhões de litros de combustíveis da Refinaria Duque de Caxias, na Baixada fluminense, um terço do que seria transportado em dias sem greve. Mais postos estão sendo abastecidos. "Normalmente são 15 milhões de litros transportados diariamente. Conseguimos transportar um terço disso hoje (ontem). Queremos intensificar ainda mais amanhã (hoje). Tem um comboio grande saindo agora na madrugada. Acredito que a partir desta noite vai aumentar muito mais o abastecimento dos postos de gasolina e das empresas de transporte", afirmou o governador Luiz Fernando Pezão (MDB).

As remessas priorizaram serviços essenciais e tiveram como destino as prefeituras do interior do Estado. Nesta terça-feira, na capital, escolas municipais reabriram e aumentou a oferta de ônibus e BRT. "Se compararmos o Estado do Rio com outros, avançamos muito aqui. Hoje (ontem) me reuni à tarde com líderes sindicais do setor de transporte de combustível e eles se colocaram à disposição para ajudar a reforçar o abastecimento. Atendemos a demanda deles na quinta-feira passada", disse Pezão.