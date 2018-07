Rio Tinto deve adiar investimentos e cortar empregos A mineradora Rio Tinto vai adiar bilhões de libras em investimentos e cortar milhares de empregos em reação à desaceleração econômica global, de acordo com o jornal britânico The Mail On Sunday. A companhia deverá colocar em espera seu projeto de minério de ferro Simandou, no oeste da África, suspender projetos de alumínio e minério de ferro no Canadá e adiar o início de uma nova fase na minha de Pilbara, no oeste da Austrália. As medidas deverão levar milhares de de pessoas ao desemprego, segundo o diário. Citando fontes não reveladas, o jornal também destaca que a Rio Tinto está negociando com bancos o refinanciamento de sua dívida de curto prazo, de US$ 8,9 bilhões. Na semana passada, a companhia informou que adiou decisões sobre gastos com investimentos para 2009.