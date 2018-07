Rio Tinto paralisa minas na Austrália A mineradora Rio Tinto informou que vai paralisar as operações em suas minas de minério de ferro de Pilbara, no Estado de Western Austrália, durante o período de 22 de dezembro a 2 de janeiro, para reduzir a produção da matéria-prima. As operações ferroviárias também serão interrompidas. O fechamento temporário das minas se segue ao anúncio feito no mês passado de cortar a produção de Pilbara em cerca de 10%, por causa da demanda reduzida, principalmente da China.