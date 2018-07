Rio vai pagar 13º salário de 2017 para 202 mil servidores na sexta-feira

RIO DE JANEIRO - O Estado do Rio pagará o 13º salário de 2017 para 202 mil servidores na sexta-feira, 19, anunciou a Secretaria de Estado de Fazenda. Vão receber os funcionários ativos, aposentados e pensionistas que ganham vencimento líquido de até R$ 3.458. Segundo a Secretaria de Fazenda, que comunicou o fato nesta quarta-feira, 17, serão depositados R$ 400 milhões.

Com o pagamento de sexta, "o Estado terá quitado o 13º salário de 2017 para 64% do funcionalismo público", informou a Secretaria de Fazenda em nota. Essa parte da folha de pagamentos equivale a R$ 590,3 milhões. Isso porque o governo fluminense já havia pagado o 13º salário de 2017 para 90.178 de funcionários ativos, inativos e pensionistas, em um total de R$ 190,3 milhões.

"Receberam integralmente, em dezembro de 2017, os servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação e do Degase (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas), funcionários de empresas celetistas e de outros órgãos que custearam a folha com recursos próprios", diz a nota da secretaria.

++ Socorro ao Rio prevê que servidor terá de pagar até 20% do salário à Previdência

Ainda assim, o 13º salário de 2017 restará pendente para 167.111 servidores. Como faltam receber os servidores cujos salários é maior, essa parte da folha vale R$ 1,1 bilhão.

Somente em 20 de dezembro o Estado do Rio quitou os pagamentos do 13º salário de 2016. Para isso, foi fundamental a entrada dos R$ 2,9 bilhões do governo estadual com o banco BNP Paribas, uma das principais medidas do plano de recuperação fiscal firmado com a União.

++ Estado do Rio aprova Orçamento de 2018 com rombo de R$ 10 bilhões

Na segunda-feira, 15, o Estado pagou os salários de dezembro de todos os 460 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Foi a primeira vez que o governo fluminense cumpriu o calendário, pelo menos para os salários mensais, de pagar a folha no décimo dia útil do mês seguinte, estabelecido em março de 2016.