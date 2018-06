Risco maior é ação dos Bancos Centrais, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, 14, que o Brasil pode crescer acima do seu potencial por um período de três a quatro anos e que, se as reformas estruturais forem aprovadas, esse crescimento acima do potencial continuaria por mais tempo.

“Assim o Brasil cresceria a taxas maiores com melhores bases estruturais”, disse Meirelles, durante debate sobre o cenário econômico global na edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial.

Meirelles também declarou que o principal risco para a economia mundial nos próximos anos está na estratégia dos bancos centrais dos países desenvolvidos. Para ele, a política monetária desses países deve levar mais alguns anos para voltar ao normal. O ministro disse também que é preciso ficar atento a sinais de formações de bolhas financeiras.