Riscos à inflação estão mais equilibrados, diz Trichet

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, repetiu nesta segunda-feira, 8, que os riscos à perspectiva de inflação na zona do euro estão mais equilibrados que no passado. "Mais declínios inesperados nos preços de commodities podem colocar pressão de queda na inflação, enquanto riscos de alta à estabilidade de preços podem se materializar se a queda nas commodities se reverter ou se a pressão dos preços domésticos se mostrar mais forte que o esperado", disse ele, em depoimento ao comitê de relações econômicas e monetárias do parlamento europeu. Veja também: Desemprego, a terceira fase da crise financeira global Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Na quinta-feira passada, o BCE cortou a taxa básica de juro em 0,75 ponto porcentual, para 2,50%. Com essa decisão, o BCE já cortou o juro em um total de 1,75 ponto porcentual desde outubro.