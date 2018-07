Rodrigo Maia diz que tentará votar cadastro positivo nesta terça

BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse a líderes de partidos da base aliada que vai colocar em votação nesta terça-feira, 10, no plenário da Casa, o projeto que cria o cadastro positivo.

O aviso foi dado durante reunião na residência oficial da Presidência da Câmara. No encontro, eles também discutiram outro projeto de interesse do Banco Central: o que cria a autonomia da instituição.

Nesse caso, o presidente da Casa disse que só deve pautar a matéria em plenário daqui a duas ou três semanas, uma vez que ainda não há acordo.

Segundo o líder do DEM, deputado Rodrigo Garcia (SP), as conversas sobre o projeto da autonomia estão avançando e muitos parlamentares se mostraram menos resistentes à matéria após acordo para que a primeira escolha dos diretores com mandatos de quatro anos seja feita somente em 2020.