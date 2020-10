Rubinho lança coleção com a Netshoes

Após quase duas décadas na Fórmula 1, o piloto Rubens Barrichello passou nos últimos anos para a Stock Car. Agora, Rubinho ataca em uma nova frente: vai lançar uma coleção de roupas e acessórios em parceria com a Netshoes, e-commerce de moda e esportes da gigante Magazine Luiza. Trata-se de um primeiro passo da varejista online em linhas em parceria com celebridades, segundo Murilo Massari, diretor comercial da Netshoes.

A marca de Rubinho será a 111 – referência ao número do carro do piloto na Stock Car e também ao 11 que marcou sua carreira na Fórmula 1. Ao Estadão, Rubinho afirmou que o projeto foi desenvolvido ao longo do último ano e que a meta foi ter um preço acessível. A primeira leva da coleção chega ao site na quinta-feira, com camisetas, bonés e polos entre R$ 70 e R$ 80.