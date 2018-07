Rússia impõe tarifas de 25% a 40% sobre produtos dos Estados Unidos

A Rússia impôs nesta sexta-feira tarifas que variam de 25% a 40% sobre a importação de produtos dos EUA no setor de construção, petróleo e mineração, em resposta às tarifas aplicadas pelos EUA sobre o aço e alumínio estrangeiros.

O ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Oreshkin, disse em um comunicado que as tarifas adicionais foram aplicadas a alguns equipamentos de construção de estradas, equipamento de petróleo e gás, instrumentos de processamento de metais e equipamentos de perfuração e fibra ótica.

A União Europeia, a Índia, a China e a Rússia contestaram na Organização Mundial do Comércio as tarifas dos EUA que foram impostas no dia 23 de março. Washington argumentou que elas foram impostas por razões de segurança nacional.

Oreshkin disse que os fabricantes russos de aço e alumínio sofreram perdas de US$ 537,6 milhões por causa das novas tarifas dos EUA. Ele observou que as novas tarifas russas só permitirão uma compensação parcial de US$ 87,6 milhões.