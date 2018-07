Rússia inspecionará 43 unidades exportadoras brasileiras O Serviço Federal de Supervisão Veterinária e Fitossanitária da Rússia encaminhou ao Ministério da Agricultura do Brasil pedido para que sejam feitas inspeções em mais 43 estabelecimentos brasileiros que já exportam ou que passarão a exportar carne àquele país. "Esse pedido é uma demonstração de que a Rússia tem interesse em ampliar a importação da carne brasileira", informou o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Inácio Kroetz. Ele está na Alemanha, onde assinará, amanhã, o protocolo de entendimento sanitário com os russos. De acordo com informações do Ministério da Agricultura, o pedido de inspeção inclui estabelecimentos localizados nos Estados onde as exportações de carne para a Rússia estavam suspensas desde 2005. A Rússia é o país que mais compra carne brasileira (bovina, suína e de aves). No ano passado, o Brasil exportou para o mercado russo US$ 1,9 bilhão em carnes, valor 23,87% a mais que o exportado em 2006. O mercado daquele país consome 15% da carne bovina e 70% da suína exportada pelo Brasil.