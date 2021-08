Sabe quem vai pagar o bônus pela economia na conta de luz? O próprio consumidor

BRASÍLIA - O bônus que o governo vai criar para quem economizar energia nos próximos meses será pago pelos próprios consumidores , por meio de aumentos diluídos na conta de luz de todos. Engajar cada cliente de forma individual para poupar eletricidade e contribuir com o enfrentamento da crise hídrica de forma conjunta passará, também, por uma estratégia de convencimento para que as pessoas não se sintam enganadas, dado que o desconto será proporcionalmente pequeno no valor final da conta de luz.

Conforme apurou o Estadão/Broadcast, o governo pretende premiar os consumidores que reduzirem o consumo em um patamar de 10% a 20% com um bônus. Quem economizar menos que 10% não receberá bônus. Quem poupar entre 10% e 20% receberá um valor, ainda indefinido, mas inferior a R$ 1 a cada quilowatt-hora (kWH) economizado. O bônus terá teto de 20%, ou seja, quem economizar mais que 20% não receberá prêmio adicional.

Embora o governo tenha cogitado uma gratificação de R$ 1 a cada 1 kWh poupado, técnicos consideraram o valor inviável e, agora, trabalham com a hipótese de R$ 0,50 a cada 1 kWh. Para ter uma comparação, a tarifa média paga pelos consumidores residenciais hoje está em R$ 607,60 por MWh – ou seja, R$ 0,60 a cada 1 kWh, e o bônus, portanto, não pode ser maior que esse valor para que o custo da energia seja efetivamente pago. O problema é que a geração de energia adicional é muito mais cara do que essa média. A termelétrica William Arjona, em Mato Grosso do Sul, tem custo de R$ 2 mil por MWh, ou R$ 2 a cada 1 kWh.

Em média, uma família brasileira consome 163 quilowatts-hora mensais, o equivalente a R$ 139,26, com impostos. Se conseguir economizar 20%, por exemplo, essa mesma família pagaria uma conta 36% menor, caso o bônus fosse de R$ 0,50: além dos 130,4 kWh, ela receberia um bônus sobre os 32,6 kWh economizados e pagaria R$ 88,43. Se esse prêmio fosse de R$ 1, cenário praticamente descartado, a conta ficaria em R$ 65,45, ou 47% menor.

Um dos problemas é que o Ministério da Economia não aceita abrir crédito extraordinário - com recursos do Orçamento da União - para bancar o bônus. Outro impasse é que o governo quer premiar quem economiza, mas não quer punir quem gastar mais com multa ou corte compulsório – como foi feito em 2001. Esse seria um modelo mais simples e de fácil explicação, mas que foi descartado para evitar que fique caracterizado um racionamento, algo cujo peso político pode atrapalhar os planos de reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Assim, a ideia é que o conjunto de consumidores pague, proporcionalmente, pelo custo adicional de geração, por meio de uma taxa chamada de Encargos de Serviço do Sistema (ESS). O ESS é pago via bandeira tarifária e, caso o custo das usinas supere o valor arrecadado, é repassado no reajuste tarifário anual de cada distribuidora. Após pagar esse custo, o consumidor que economizar energia terá uma parte desse valor devolvido na conta de luz – mas apenas a sua economia individual, e a um valor mais baixo do que aquele que ele efetivamente pagou.

Para o ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Edvaldo Santana, o consumidor pode se sentir injustiçado com esse sistema. Em 2001, a energia que foi economizada pelo consumidor pôde ser vendida, por meio de comercializadoras, ou liquidada no mercado de curto prazo, a preços elevados, explicou.

“Em geral, o racionamento de energia por prêmio costuma ser eficaz. O problema é enganar o consumidor e fazer com que ele pague para si mesmo, e devolver só uma parte. Quem deveria pagar é o gerador que está sem energia, caso das hidrelétricas, ou seja, quem está vendido no mercado”, afirmou Santana.

Para ele, porém, para que o programa efetivamente seja bem sucedido, ele já deveria ter sido anunciado, com regras amplamente divulgadas e explicadas para a população. Santana afirma ainda que é preciso escolher uma base de comparação adequada para que o consumidor não se sinta lesado. O correto, na opinião dele, seria comparar com o consumo médio referente aos meses de junho, julho e agosto de 2020 – período em que as restrições da pandemia fizeram com que o consumidor ficasse mais tempo em casa e gastasse mais.

Bandeira

A Aneel ainda precisa definir o novo patamar da bandeira vermelha nível dois, que vai vigorar a partir de 1º de setembro. A expectativa é que a Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (Creg) – órgão presidido pelo Ministério de Minas e Energia (MME) – determine, nesta terça-feira, 31, que a agência repasse os custos das medidas adotadas para evitar apagões para a bandeira. Seria uma forma de dividir a responsabilidade de uma notícia ruim com vários órgãos. Até agora, a agência ainda não convocou reunião pública para aprovar o valor.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, cálculos internos do governo apontam para a necessidade de que a bandeira vermelha nível 2, hoje em R$ 9,49 a cada 100 quilowatts-hora (kWh), seja elevada para algo entre R$ 15 e R$ 20 entre setembro e maio de 2022. Há ainda um cenário-limite de até R$ 25, entre setembro e dezembro, voltando a R$ 9,49 em janeiro, que apesar de ser o preferido pela Aneel, é improvável que ele seja adotado.

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, é contra um aumento mais elevado e por um período menor, para evitar que a inflação suba além dos que já acumula alta de 8,99% em 12 meses até julho. Isso porque a inflação consome espaço no teto de gastos e obrigaria o Banco Central a aumentar ainda mais a taxa básica de juros.