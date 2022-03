Para Sachsida, resultado do PIB mostra que o País teve 'retomada em V'

BRASÍLIA - Em linha com o discurso do ministro Paulo Guedes e de outros membros da equipe econômica, o assessor especial de Estudos Estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, defendeu nesta sexta-feira, 4, que o mercado deve reestimar "consistentemente" para cima projeção para Produto Interno Bruto (PIB) de 2022 ao longo deste ano.

Sachsida destacou que, apesar de choques negativos de oferta, alguns dos quais característicos do Brasil, o País conseguiu crescer mais de 4% em 2021, acima das medianas do mercado. "Tal como Guedes sempre frisou tivemos retomada em V", disse Sachsida.

"Os dados mostram o acerto da política econômica durante a pandemia", disse o assessor em entrevista coletiva. "A crise hidrológica foram choques específicos da economia brasileira, e ainda assim conseguimos crescer acima de 4%."

Na entrevista, o assessor especial destacou também que taxas e poupança e investimento retornam para valores pré 2015/2016. O PIB brasileiro cresceu 4,6% em 2021, após retração de 3,9% em 2020, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A economia registrou alta de 0,5% no quarto trimestre de 2021 ante o terceiro trimestre. Na comparação com o quarto trimestre de 2020, o PIB avançou 1,6% no último trimestre do ano passado.

Sachsida ressaltou que a alta do PIB brasileiro ficou acima da mediana das projeções do mercado em 2021, com carregamento de 0,3% para este ano, mas evitou fazer novas projeções para o PIB em 2022. No Boletim Macrofiscal de novembro, a pasta informou que sua estimativa para o PIB em 2022 era de crescimento de 2,1%.

O assessor de Guedes também não comentou possíveis impactos no PIB de medidas de crédito e de novos saques do FGTS que serão lançadas pelo governo na próxima semana. Segundo ele, a pasta divulgará em duas semanas novas estimativas macroeconômicas para este ano, incluindo inflação. "Se for necessário aumentar ou reduzir projeções, iremos fazer", garantiu.

Guerra na Ucrânia

Questionado sobre os efeitos negativos do conflito no Leste Europeu sobre a economia global, Sachsida defendeu que o Brasil precisa fortalecer o mercado de capitais e o mercado de crédito para continuar recebendo investimentos em meio à crise internacional.

Ele pediu que o Congresso Nacional aprove o PL de debêntures e o Marco de Garantias, além da privatização dos Correios e o andamento da Eletrobras, hoje aguardando aval definitivo do Tribunal de Contas da União (TCU). "Em momentos de turbulência internacional, investidores procuram porto seguro", avaliou Sachsida, ao falar que não é possível saber a extensão e o tempo de duração do conflito no Leste Europeu.

Para ele, o fato de o Brasil ter se posicionado na Organização das Nações Unidas (ONU) "ao lado das democracias ocidentais, se posicionado de maneira contrária à invasão da Ucrânia pela Rússia", reforça que o País é seguro para receber aportes externos. Segundo o assessor especial, não há sinal trocado na comunicação do Brasil sobre o conflito. "O voto na ONU (contra a Rússia) não caiu do céu, foi orientado pelo presidente Jair Bolsonaro."

Combustíveis

Em meio ainda aos debates sobre mais medidas para a redução dos preços dos combustíveis, Sachsida repetiu que algumas propostas geram efeitos macroeconômicos adversos, com resultados negativos. "Cabe a nós mostrarmos que determinadas medidas para os combustíveis terão efeito oposto ao esperado", afirmou o secretário, após ser questionado sobre a possibilidade de concessão de subsídios para baixar o preço da gasolina.

Para o Sachsida, a solução para o problema deve ocorrer com a adoção de medidas estruturais. “Atrair investimentos internacionais valoriza o real e reduz os preços dos combustíveis. Mas, se tomarmos medidas que trazem receio à consolidação fiscal, o real se desvaloriza e gera um aumento no preço dos combustíveis”, reforçou.