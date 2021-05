A Sadia lança amanhã uma parceria com a NBA, liga de basquete norte-americana, e a rede ESPN. A marca vai patrocinar dois novos programas: o Rômulo Sunday Nuggets – programa online de comentários sobre os lances mais interessantes da rodada, do narrador esportivo Rômulo Mendonça – e o The Jump, quadro americano sobre basquete e NBA da ESPN Brasil.