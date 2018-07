Sadia vê boas perspectivas para mercado de frango na China A Sadia, uma das principais processadoras de carne no Brasil, informou que a abertura do mercado chinês para o frango brasileiro traz boas perspectivas de vendas externas nos próximos meses. A empresa disse que possui três frigoríficos já habilitados para exportar para a China e que tem condições de iniciar os embarques rapidamente. "Trata-se de um mercado promissor. É uma excelente notícia para empresa e para a economia brasileira", afirmou em comunicado o presidente do Conselho de Administração, Luiz Fernando Furlan. A Sadia, que registrou pesadas perdas com derivativos cambiais recentemente, informou que os investimentos em 2009 serão realizados apenas para concluir projetos que já estão em andamento. A empresa disse que os investimentos totais nos últimos dois anos somaram 2,7 bilhões de reais. "É a maturação desses investimentos que irá sustentar o crescimento da companhia em 2009", disse a empresa no comunicado. Em dezembro, a Sadia informou que sua exposição líquida vendida em contratos cambiais foi reduzida para 966 milhões de dólares, valor equivalente a receita de três meses de exportação. Em setembro, quando as perdas foram anunciadas, a exposição líquida da empresa era de 2,36 bilhões de dólares. (Por Marcelo Teixeira)