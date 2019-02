Safra agrícola de 2019 será a 2º melhor da história, diz IBGE

RIO - A safra em 2019 será 2,7 milhões de toneladas menor do que o previsto há um mês. A revisão foi provocada por perdas na produção de soja, embora a estimativa para o milho de segunda safra tenha melhorado, segundo os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de janeiro, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 12.

A produção agrícola brasileira totalizará 230,7 milhões de toneladas de grãos este ano. E, segundo os técnicos responsáveis pelo levantamento, será o segundo melhor desempenho da série histórica iniciada em 1975, atrás apenas da safra recorde obtida em 2017, apontou Carlos Alfredo Guedes, gerente do levantamento do IBGE.

"A redução na estimativa para a soja foi provocada pela seca, principalmente no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Em relação ao terceiro prognóstico (divulgado no mês passado), a (previsão para a) soja caiu quatro milhões de toneladas, mesmo com aumento de 700 mil hectares de área plantada", ressaltou Guedes.

Com a revisão para a produção nacional de soja, a safra do grão deixa de alcançar um novo recorde em 2019. O levantamento de janeiro estima que a safra de soja será 2,6% menor em 2019 do que a de 2018, enquanto a de milho crescerá 9,9%. A produção de arroz será 5,0% inferior à do ano passado.