Safra cria área de investimento alternativo

O Banco Safra criou uma nova unidade para gerir investimentos alternativos proprietários. Para gerir essa nova divisão, a instituição contratou o executivo Andre Laloni, ex-diretor do banco de desenvolvimento Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ex-vice-presidente financeiro da Caixa Econômica Federal.

Duas fontes com conhecimento do assunto disseram que a divisão de investimentos alternativos proprietários buscará negócios de private equity (que compra participações em empresas) e outros ativos ilíquidos, incluindo dívida e situações especiais. A nova divisão pode ter até dez funcionários.

Laloni se reportará a David Safra, o filho mais novo de Joseph Safra. Alberto Safra, outro filho de Joseph, deixou o conselho de administração do Banco Safra em outubro para trabalhar em um projeto pessoal separado, chamado de ASA Bank.

O banqueiro líbano-brasileiro Joseph Safra, dono do Banco Safra no Brasil e do J. Safra Sarasin AG na Suíça, é a 31.ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 25,9 bilhões, segundo a revista Forbes.