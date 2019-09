Safra recorde de grãos ajuda a conter avanço da inflação, diz IBGE

RIO - A safra recorde de 239,8 milhões de toneladas de grãos prevista para este ano tem ajudado a manter comportados os preços dos alimentos ao consumidor, avaliou Carlos Alfredo Guedes, gerente da Coordenação de Agropecuária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é 108,1 mil toneladas maior que o previsto em julho, segundo os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de agosto.

“Não teve grandes quebras de safra este ano. É uma safra que é recorde, então ajuda os preços a estarem estabilizados, e ajuda a manter o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pelo IBGE) sem grandes flutuações”, afirmou Guedes.

O avanço nas exportações de milho ajudou a sustentar os preços do grão em nível ainda atraente para os produtores, que investiram no aumento de área plantada, segundo o IBGE.

“O preço do milho não caiu muito, mas caiu um pouco. A safra recorde ajuda. No caso do milho, isso influencia outras cadeias, como a de aves e suínos (por meio do custo da ração)”, lembrou Guedes.

Com o crescimento das exportações, a oferta de milho no País não foi tão abundante, mas ainda suficiente para evitar pressões de preços, apesar da tendência de expansão da indústria de fabricação de etanol de milho em Mato Grosso, disse o pesquisador do IBGE.

“É recente, mas já tem algumas dessas indústrias em funcionamento no Estado. O escoamento da safra de Mato Grosso tem alguma dificuldade de logística. Dessa forma, você consegue ter uma transformação do milho dentro do Estado”, concluiu.

Aumento na colheita

A safra agrícola de 2019 deve totalizar 239,8 milhões de toneladas, com alta de 5,9% em relação ao resultado de 2018, o equivalente a 13,3 milhões de toneladas a mais.

Essa estimativa é puxada pela expectativa de colheita maior de milho de segunda safra: a projeção é de 282,499 mil toneladas, com alta de 0,4%. Também foram revistas para cima as projeções para a produção de sorgo (3,4%), tomate (1,5%), feijão 3ª safra (0,8%) e trigo (0,3%).

As estimativas foram revistas para baixo no milho 1ª safra (-0,8%), aveia (-1,5%), feijão 2ª safra (-2,5%), feijão 1ª safra (-6,8%) e cevada (-6,9%).