Saiba como consultar seu saldo do FGTS pela internet

O Ministério da Economia avalia a possibilidade de que trabalhadores saquem recursos de suas contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ideia, segundo fontes que participaram na terça-feira, 16, de uma reunião da pasta, é autorizar os saques na seguinte proporção:

- trabalhadores com até R$ 5 mil no fundo podem pegar 35% do saldo;

- trabalhadores com até R$ 10 mil têm autorização para sacar 30%;

- trabalhadores com saldo acima de R$ 50 mil têm direito a sacar 10%.

Ainda está em discussão a parcela a qual terá direito quem possui entre R$ 10 mil e R$ 50 mil no fundo.

Saiba como consultar o saldo da sua conta no FGTS.

Aplicativo da Caixa Econômica Federal

É possível ter acesso ao extrato completo do FGTS por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal, disponível para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows.

Caso você nunca tenha acessado o aplicativo, será preciso criar um login e senha.

Clique em “ Primeiro acesso ”, na parte inferior da tela.

”, na parte inferior da tela. O aplicativo o direcionará à parte de “ Contrato ”. Para continuar a utilizar o aplicativo, é preciso aceitar os termos.

”. Para continuar a utilizar o aplicativo, é preciso aceitar os termos. Em seguida, será preciso informar seu Número de Inscrição Social (NIS) , que pode ser obtido nos extratos do FGTS, carteira de trabalho ou cartão do cidadão.

, que pode ser obtido nos extratos do FGTS, carteira de trabalho ou cartão do cidadão. Depois, insira seus dados pessoais, como nome completo, nome dos pais, data de nascimento, naturalidade, CPF, número da carteira de identidade e título de eleitor.

Por fim, crie uma senha.

Com o cadastro feito, é só fazer o login para ter acesso às contas e ao saldo na área referente a extratos.

Portal da Caixa Econômica Federal

Também é possível ter acesso ao extrato completo por meio do site da Caixa.

Uma vez cadastrado no sistema, digite seu CPF, NIS ou endereço de e-mail e a senha. Clique na aba “FGTS”, no canto superior esquerdo. Aparecerá várias opções, entre elas, a aba “Extrato completo”.