Saiba como investir em LCA e LCI

LCA e LCI são duas possibilidades de investimento de renda fixa que podem atender a investidores que querem evitar risco.

O que é LCA?

A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) é um título de crédito emitido por bancos ou instituições financeiras para financiar o agronegócio. O investidor empresta dinheiro para a instituição financeira, que vai utilizá-lo para financiar empréstimos para o setor agropecuário. Ao fim, você recebe o dinheiro emprestado somado a uma taxa de juros combinada no início da operação.

O que é LCI?

A Letra de Crédito Imobiliário (LCI) funciona da mesma maneira que o LCA, porém o dinheiro investido terá como objetivo financiar o setor imobiliário.

Qual a diferença entre os investimentos LCA e LCI?

Geralmente o LCA tem aporte mínimo mais alto que o LCI, porém, o principal fator que se deve avaliar é a rentabilidade, ou seja, quanto de juros a aplicação vai render até a data do vencimento.

De acordo com o coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-EAESP), William Eid Junior, LCA e LCI não têm grandes diferenças na segurança da aplicação. “As garantias são as mesmas (de LCI e LCA): os dois títulos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).”

Os investimentos protegidos pelo FGC têm garantia de R$ 250 mil por CPF contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro.

Qual dos títulos rende mais?

Normalmente, LCI e LCA têm rendimento próximo da taxa DI (CDI), que pode inclusive servir de indexador para a rentabilidade do investimento. Outra possibilidade é que o título esteja indexado à inflação, baseada no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). A taxa DI em maio de 2019 estava em 6,4% ao ano e pode ser acompanhada no site da B3. Já a inflação prevista para 2019, em junho do mesmo ano, indica variação positiva de 3,89%. A poupança em junho de 2019 rendia 4,55% ao ano.

O rendimento das aplicações em LCI e LCA não tem incidência de impostos – nem Imposto de Renda, nem IOF (ambos em caso de aplicação por parte de pessoa física).

Segundo Eid Junior, o investidor deve ficar atento a todas as circunstâncias da operação, como rentabilidade e valor de aporte: “O cuidado que se deve ter é na hora de comparar com outros investimentos. Ser isento de impostos não significa ser melhor. O ideal na hora é ajustar para o Imposto de Renda." Por exemplo, você deve calcular o rendimento das propostas de aplicação ao fim do período: no caso do CDB, desconte a porcentagem a ser paga à Receita Federal (IRPF) e compare com o rendimento no vencimento da LCI ou LCA.

O professor da FGV diz que o rendimento dos dois títulos depende de vários fatores, incluindo o movimento de demanda e oferta para esse tipo de investimento. “Os dois não devem variar muito a rentabilidade, mas não são iguais”, diz.

Para quem vale a pena investir em LCA e LCI?

Consideradas aplicações de baixo risco e com retornos normalmente superiores aos da poupança, LCA e LCI têm entre os pontos positivos a segurança e a isenção de impostos para pessoa física.

Ambos são classificados como investimentos de baixo risco (assim como a poupança) e costumam ser indicados para pessoas que têm um perfil mais conservador - que não pretendem correr riscos de perda de dinheiro com suas aplicações, como é o caso, por exemplo, de quem investe em ações na Bolsa de valores, que está sujeito às flutuações dos preços durante o período de investimento.

Há tempo de carência?

Os dois títulos têm tempo de carência. Isso significa que você não pode retirar seu investimento por determinado período de tempo, que varia conforme a proposta de investimento.

Onde investir nesses títulos?

Para investir em LCA e LCI, você deve procurar corretoras de valores, bancos ou instituições financeiras, que irão oferecer o produto. Pode haver diversos tipos de papeis numa mesma instituição.