Saiba como proteger seu patrimônio em caso de inundações

Chuvas fortes e alagamentos são comuns em várias regiões brasileiras – e a projeção é de que se tornarão ainda mais frequentes e severos em consequência das mudanças climáticas. Um exemplo atual ocorreu no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais, regiões onde cerca de 100 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas pelas recentes chuvas.

Nesse cenário de aumento de riscos, a proteção patrimonial contra chuvas e inundações ganha importância ainda maior, tanto para residências e automóveis quanto para empresas. Em muitos casos, a severidade de uma inundação leva à perda total dos bens internos e até mesmo ao comprometimento da estrutura do imóvel.

São prejuízos que podem corresponder a todo o patrimônio acumulado por uma família ou inviabilizar a continuidade de um negócio. Os seguros permitem que essas situações desoladoras sejam evitadas com investimentos anuais que correspondem a não mais do que 0,2% do valor do imóvel.

MOBILIZAÇÃO EM TRAGÉDIAS

Com produtos que são referência no mercado, a Bradesco Seguros está preparada para agir com o máximo de agilidade em tragédias naturais. A Operação de Sinistros em Situações Climatológicas Severas diagnostica e indeniza no menor prazo possível os segurados atingidos, cobrindo os prejuízos daqueles que contrataram a cobertura de alagamento.

“Essa mobilização, em caráter especial, é realizada com muita atenção e dedicação da equipe e estendida até a normalização do número de sinistros na região atingida”, diz Rodrigo Herzog, superintendente executivo de Sinistros da Bradesco Auto/RE. “Na Operação, nós reforçamos nossas equipes internas e externas para dar suporte ao aumento nos chamados de clientes, a fim de agilizar o processo de indenização.”

Desde a primeira Operação de Sinistros em Situações Climatológicas Severas realizada pela seguradora, em 2015, o montante de indenizações ultrapassa a cifra de R$ 46 milhões. E as estatísticas confirmam que, a cada ano, fenômenos naturais extremos acontecem com mais frequência e severidade.

SEGURO PERSONALIZÁVEL

Ao contratar um seguro, é fundamental que o cliente apresente ao corretor suas reais necessidades e expectativas – lembrando que cada região tem sua particularidade de eventos naturais. No caso do Seguro Auto, o pacote básico inclui garantia plena em casos de intempéries, como chuva, vento ou queda de árvore sobre o veículo.

Já o seguro para empresas inclui proteção contra incêndio, queda de raio e explosão. E, no seguro Residencial, é possível incluir outros riscos, como desmoronamento, vendaval, furacão, ciclone, chuva de granizo, danos elétricos e outros serviços, tanto para a estrutura do imóvel quanto para os bens internos.