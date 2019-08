Saiba como testar e otimizar a velocidade da sua internet

Se o consumidor só deve pagar pelo serviço que recebe, como ter certeza de que está recebendo a integralidade da internet banda larga da qual é assinante? No País, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é a responsável por regular os serviços de telecomunicação. Então, o consumidor está amparado pela agência inclusive para descobrir a qualidade das redes. Entenda.

Quais aplicativos que mostram a velocidade da internet? A Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ), criada após determinação da Anatel, é um indicador de qualidade das redes que pode ser utilizado gratuitamente pelo consumidor, tanto no desktop como nos smartphones (Android e iOS)

Como testar a velocidade da minha internet?

desligue o wi-fi,

faça a conexão via cabo no seu desktop,

inicie o teste,

observe a velocidade indicada em “Download”.

Uma vez concluído o teste, o consumidor deve observar a velocidade do download. É essa parte que vai indicar se está recebendo ou não a internet pela qual está pagando, explicou o professor de Redes da Fiap Marcelo Morgantini.

A velocidade de upload - que é o envio de conteúdo para a rede de computadores - costuma ser mais baixa que a de download, por isso não serve de indicativo. “Se todo mundo tivesse a oportunidade de mandar conteúdo para a rede na mesma proporção em que consome dados, a internet ficaria lenta”, explicou.

Em 2016, as empresas de telefonia queriam limitar o uso da banda larga fixa à maneira como funciona o pacote de internet 3G e 4G nos smartphones. As companhias alegavam que serviços como Netflix e YouTube sobrecarregam a rede. A iniciativa, que teve repercussão negativa entre a população, foi barrada pelo Marco Civil da Internet, que autoriza as operadoras a cortarem o sinal de internet somente em caso de inadimplência.

Como melhorar a conexão com a internet?

Reduzir o consumo de dados com conteúdo que não tem muita utilidade. Como? Desativando aplicativos que não são utilizados com frequência, explicou Morgantini.

No Windows 10, por exemplo, ao abrir o menu “Iniciar”, há vários “quadradinhos”, que são os aplicativos com informações dinâmicas, que vão se atualizando automaticamente. Há aplicativos que mostram o clima, as notícias, etc. “Eles funcionam como se fossem abas de um navegador. Então, para você otimizar sua conexão, seria interessante desativar aqueles que não são muito úteis ao internauta.”

Abra o menu Iniciar e, em seguida, localize o aplicativo,

clique com o botão direito do mouse no aplicativo e, em seguida, selecione “Desafixar de Iniciar”.

Barreiras físicas prejudicam a velocidade da internet?

Abrir muitas abas no navegador também diminui a conexão com a internet, pois elas vão consumir dados que seriam úteis naquela única página que está sendo realmente sendo utilizada.

Se o usuário estiver conectado à rede wi-fi, sim, especialmente se encontrar-se em um ambiente com muitos canos d’água, por exemplo. “Os sinais eletromagnéticos têm dificuldade de atravessar o meio aquoso.”

Traffic Shaping

Se apenas um site apresentar lentidão, há a possibilidade de que o problema seja o traffic shaping, intervenção da operadora de internet que prioriza um conteúdo em detrimento do outro, prática proibida pelo Marco Civil, pois fere a neutralidade da rede.