SAIBA MAIS-Veja detalhes do carro zero mais barato do mundo A montadora indiana Tata Motors apresentou nesta quinta-feira o "carro do povo", batizado de Nano, um modelo de quatro lugares que terá preço de 2,5 mil dólares, o mais barato do mundo, segundo a empresa. Veja abaixo alguns detalhe do carro, apresentado na Auto Expo em Nova Délhi. * Comprimento: 3,1 metros * Altura: 1,6 metro * Largura: 1,5 metro * Motor: montado na parte de trás do veículo, dois cilindros, 623 cilindradas, movido a gasolina. * Segurança: Chassis feito de metal, com zonas de amortecimento, portas reforçadas, cinto de segurança e pneus sem câmaras de ar. * Ambiente: seu alto rendimento, de 20 quilômetros por litro, assegura baixas emissões de dióxido de carbono e um nível de poluição menor que as motocicletas fabricadas na Índia. Fonte: Tata Motors; http://www.tatamotors.com/our_world/press_releases.php?ID=340&action=Pull Para imagens adicionais, vá em http://in.reuters.com/news/globalcoverage/special