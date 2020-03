Saiba o que é um lockdown

Devido à pandemia do novo coronavírus, Estados como São Paulo e Rio de Janeiro, assim como o Distrito Federal, têm adotado um regime bem rígido de quarentena, em que as pessoas são recomendadas ou até obrigadas a permanecer em casa. Essa medida é uma tentativa de barrar ou pelo menos diminuir a disseminação do vírus na população.

Desde então, tem ganhado popularidade o termo em inglês ‘lockdown’ para se referir a essa medida, o que pode trazer confusão. Por isso, o Estado conversou com Alexandre Robazza, gerente de relacionamento do Sebrae-SP, para explicar o termo e as consequências dessa medida.

O que significa ‘lockdown’

Na prática, ‘lockdown’ é uma palavra em inglês para se referir ao sistema de quarentena. “O lockdown é a paralisação especialmente dos fluxos de deslocamento”, explica Robazza. “A ideia é interromper o fluxo, evitar que as pessoas se desloquem e, portanto, se encontrem. Uma consequência disso é a paralisação econômica.”

Lockdown pode ser aplicado em outras situações emergenciais

Essa medida não é reservada apenas para casos de pandemia ou emergências de saúde. “Pode ser aplicado em qualquer tipo de catástrofe, de emergência relacionada à natureza, ou até mesmo situações de caos social. Pode haver um decreto em função de uma ameaça terrorista, por exemplo”, afirma Robazza.

Bloqueio em São Paulo e Rio de Janeiro foram feitos de maneira diferente

O gerente de atendimento do Sebrae-SP afirma que o processo de lockdown foi aplicado de maneiras diferentes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Enquanto o governo paulista aplica ações de maneira mais gradativa, o decreto fluminense foi mais contundente e direto.

“São estilos diferentes de entendimento do processo. É uma medida muito ligada à visão dos profissionais de saúde. Então os governantes, obviamente, acabam seguindo mais diretamente as orientações dos especialistas, dos epidemiologistas.”

Quais as consequências do lockdown para o País?

Alexandre Robazza explica que, mesmo que o lockdown em vigor atualmente no Brasil não seja completo, já que a cadeia de abastecimento de alimentos e medicamentos, assim como instituições da área da saúde, continuam em funcionamento, o principal efeito negativo deve ser a redução do PIB (Produto Interno Bruto). “Os fluxos econômicos, como transações e vendas, estão interrompidos. Portanto, há uma diminuição da geração de riqueza. O primeiro efeito disso é a redução do PIB. Nós já estamos reposicionando nossa previsão de crescimento da economia, que estava em 1,8%, para 0%.”

Segundo Robazza, a situação brasileira é ainda mais grave, já que o País ainda não tinha se recuperado plenamente da última recessão quando foi instaurado o lockdown. “No caso do Brasil, nós estamos numa crise dentro de uma outra crise. As empresas precisaram usar a sua poupança e os empresários que já estavam em dificuldade acabaram se endividando.”

Outra consequência do bloqueio, relacionada à queda na atividade econômica, deve ser o crescimento do desemprego, já que os empresários vão procurar reduzir custos. De acordo com Robazza, isso pode levar a um ciclo de endividamento ainda maior. “O desemprego gera uma demanda por suporte público, como seguro-desemprego. Isso leva a uma redução de qualidade de vida e vai criar uma série de problemas sociais posteriormente. Por isso que, quanto mais tempo o lockdown permanecer, maior é o problema que você terá no futuro. Não é tão simples assim a retomada.”

Robazza explicar que uma forma de minimizar o impacto do lockdown são algumas das ações que o governo tem realizado para injetar dinheiro na economia. Mas, mesmo assim, ele diz que não há como escapar dos efeitos severos.