Samsung suspende operação em fábrica na Coreia do Sul após registrar caso de coronavírus

A Coreia do Sul registrou um caso do novo coronavírus em uma fábrica da Samsung em Gumi, o que obrigará a empresa a suspender as operações durante alguns dias até que a fábrica seja desinfetada. Todos os trabalhadores da fábrica, que produz telefones celulares como o Galaxy Z Flip ou Galaxy Fold, devem cumprir quarentena - período de isolamento e monitoramento para garantir que não haja transmissão do vírus.

O país vem contabilizando um aumento de casos da doença na última semana. Já foram registradas na Coreia do Sul 433 infecções - sendo que 229 novos casos foram confirmados neste sábado, 22. A maioria das infecções ocorreu ao redor da cidade de Daegu, no sudeste do país.

Três pessoas já morreram na Coreia do Sul por causa da doença. As autoridades sanitárias sul-coreanas, porém, informam que o surto está em fase controlada. Dos 229 novos casos deste sábado, 95 correspondem ao hospital Daenam, da região de Cheongdo, segundo detalhou o Centro de Prevenção de Doenças Contagiosas da Coreia (KCDC).

Depois da China, epicentro do novo coronavírus, a Coreia do Sul é o país com o maior número de casos da doença. Em seguida, está o Japão, que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), registrou 105 casos, além dos 634 em um navio com 3,7 mil pessoas a bordo que aportou em Yokohama.

Em todo o mundo, já são 77,7 mil casos confirmados da doença - a maior parte (76,3 mil) deles na China. O novo coronavírus causou 2,3 mil mortes, ultrapassando a letalidade da Síndrome Aguda Respiratória Grave (Sars), doença que causou quase 800 mortes entre os anos de 2002 e 2003.

Brasil amplia alerta sobre viajantes

Por causa do avanço do coronavírus em outros países, o governo brasileiro ampliou o alerta sobre viajantes. O Brasil passou a considerar casos suspeitos de coronavírus pessoas com sintomas da doença que tenham vindo de Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Cingapura, Vietnã, Camboja e Tailândia, além da China.

Por serem países com maior fluxo de viagens com o Brasil, o Ministério da Saúde alertou que, nos próximos dias, pode ocorrer um aumento significativo de casos suspeitos no País. Não há a circulação do vírus em território brasileiro.

Grupo em quarentena será liberado

Neste sábado, 22, o Brasil também informou que, com resultado negativo para coronavírus obtido após a terceira análise, o governo decidiu antecipar a liberação dos 58 brasileiros que estão cumprindo quarentena na Base Aérea de Anápolis, em Goiás. O grupo será retirado da quarentena a partir das 10 horas deste domingo, 23.

Segundo informações do Ministério da Defesa, todos os hóspedes da Base Aérea de Anápolis, “que permanecem com o quadro assintomático, serão transportados, neste domingo, pela Força Aérea Brasileira para nove Estados”. Hoje, no Brasil, há apenas um caso suspeito de coronavírus e 52 investigados já foram descartados. /COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS